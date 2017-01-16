Петраков: к матчу с «Ростовом» поле в Томске не будет готово, решаем, где играть

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, что к домашней встрече с «Ростовом» в 18-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги газон на стадионе «Труд» не будет готов к проведению игры.
«Нет ясности с первым матчем. Играем с «Ростовом» в Томске, по календарю. Но поле 3 марта на 100 процентов не будет готово. Запасная арена у нас в Перми, там тоже по климатическим условиям есть риски. Так что сейчас решаем, где играть», — цитирует Петракова «Советский спорт».
После 17 туров «Томь» занимает последнее место в таблице РФПЛ, «Ростов» — на седьмой позиции.