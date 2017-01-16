Козлов: мечтаю вернуться в «Спартак», но сейчас все мысли об «Окжетпесе»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов, который стал игроком казахстанского «Окжетпеса», признался, что хотел бы вернуться в стан красно-белых. Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч.
«В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб. Хотел больше играть. И мне был предложен «Окжетпес». Думал недолго и согласился.
Конечно, мечтаю вернуться в «Спартак». Любой футболист хочет играть в топ-клубе, а «Спартак» является таковым – он топ-клуб в России. Да, я мечтаю вернуться в «Спартак», но сейчас все мои мысли – о моей новой команде. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь «Окжетпесу».
Какой матч в составе красно-белых запомнился больше всего? Таких матчей немало. Один из них – когда Андрей Тихонов завершал свою карьеру, и в его прощальном матче в «Спартаке» я вместо него вышел на замену. Это было символично – он заканчивал карьеру, а я только начинал. Ещё памятен матч против «Челси» в Лиге чемпионов. И конечно, гол в ворота «Анжи» в чемпионате России. Эмоции были непередаваемыми», — цитирует Козлова официальный сайт «Окжетпеса».