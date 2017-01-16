Миланов: восемь очков отставания от «Спартака» — не так уж и много

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов выразил мнение, что его команда в текущем сезоне ещё способна побороться за золотые медали, несмотря на то что находится в восьми очках от лидирующего «Спартака» в таблице РФПЛ после 17 туров.
«Я верю в команду, знаю, что мы способны с честью выйти из любой ситуации. Думаю, восемь очков отставания от «Спартака» — не так уж и много. Эту дистанцию вполне можно ликвидировать. Тем более весной ЦСКА традиционно играет удачно. По-прежнему думаю только о первом месте! Мы всегда нацелены на максимальный результат.
Когда осенью выступали в Лиге чемпионов, на команду выпадала большая нагрузка, именно в этот период мы потеряли немало очков. Сейчас можно полностью сосредоточиться на чемпионате России, играть будем раз в неделю. Как это было осенью у того же «Спартака». Можете не сомневаться: мы сделаем всё, чтобы выправить ситуацию», — цитирует Миланова Bobsoccer.