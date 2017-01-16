Чемпион СССР 1984 года Мельников: неинтересно следить за сегодняшним «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита», чемпион СССР 1984 года Вячеслав Мельников признался, что он потерял интерес к игре петербургской команды, так как в её составе выступает очень мало своих воспитанников.
«Мне неинтересно следить за сегодняшним «Зенитом». Своих воспитанников в нём практически нет. Из команды, которая всегда была лицом города, «Зенит» превратился в разношёрстную компанию.
Почему так получается, что выпускники ведущей футбольной школы страны не получают приглашения в команду, а селекционеры обращают внимание на воспитанников московского «Локомотива», находят их в «Волгаре», который стоит на вылет в ФНЛ? Сейчас вот и из второго португальского дивизиона собираются пригласить Виталия Лысцова, который родному «Локо» почему-то не нужен. Даже не знаю, действительно воспитанники «Зенита» не конкурентоспособны, либо у них не те агенты», — цитирует Мельникова «Спорт уик-энд».