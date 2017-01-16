«Рубин» отправился на первый испанский сбор

Утром 16 января чартером из Казани «Рубин» отправился в Малагу. Оттуда на автобусе команда доберется до Сотогранде, где проведет первый учебно-тренировочный сбор в этом межсезонье.
В Испанию в составе «Рубина» отправились 27 футболистов.
Вратари: Сергей Рыжиков, Юрий Нестеренко, Тимур Акмурзин.
Защитники: Олег Кузьмин, Эльмир Набиуллин, Виталий Устинов, Никита Михайлов, Тарас Бурлак, Соломон Кверквелия, Карлос Самбрано, Серхио Санчес, Эмиль Бергстрём, Мориц Бауэр.
Полузащитники: Гёкдениз Карадениз, Мийо Цакташ, Рубен Рочина, Саму Гарсия, Алекс Сонг, Денис Ткачук, Ильзат Ахметов, Динияр Билялетдинов, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе.
Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Жонатас.
Янн М'Вила и Максим Лестьенн присоединятся к команде уже в Испании.
На первом учебно-тренировочном сборе, который продлится до 26 января, запланирован один контрольный матч.