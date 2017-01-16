Суд удовлетворил иск авиакомпании к «Томи» на сумму 4,6 млн рублей

Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск авиакомпании «Турухан» к «Томи» о взыскании 4,6 млн рублей долга за аренду самолёта. Как сообщает сайт арбитражного суда, иск, таким образом, был полностью удовлетворён.
Ранее сообщалось, что авиакомпания подала иск о взыскании 4,6 млн рублей за фрахтование воздушного судна и процентов по долгам.
Также к «Томи» подали иски ООО «ТД „Урало-Сибирская электротехническая компания“ на 4,3 млн рублей, ООО „СпецТомск“ на 49 тыс. рублей, департамент недвижимости администрации Томска на 103 тыс. рублей, ООО „Вектор“ на 392 тыс. рублей.