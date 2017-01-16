Гамейро: не хотелось бы сидеть на скамейке запасных в «Барселоне»

Нападающий мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро в очередной раз объяснил, почему перед стартом нынешнего сезона решил пополнить ряды столичной команды. В услугах бывшего футболиста «Севильи» была заинтересована и «Барселона».
«Мне не хотелось бы сидеть на скамейке запасных в «Барселоне». Для меня было ясно, что у меня больше возможностей заиграть в «Атлетико». Считаю, что принял правильное решение», — приводит слова Гамейро Telefoot.
По итогам 18 туров чемпионата Испании Гамейро принял участие во всех матчах, став автором 6 голов и 4 голевых передач.