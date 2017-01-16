В Москве стартовал зимний Кубок НФЛ

14 января стартовал зимний Кубок Народной футбольной лиги. В церемонии открытия турнира приняли участие кураторы НФЛ, которые регулярно будут посещать матчи турнира и определять лучших игроков, сообщается на официальном сайте лиги.
В первый день состоялось два матча, и оба прошли в упорной борьбе. «Каит», игрой которого руководит отец экс-игрока сборной России, одного из кураторов НФЛ и ныне тренера клуба РФПЛ «Арсенала» из Тулы Игоря Семшова Пётр Иванович Семшов, одержал победу, обыграв команду «Ветераны МГУ». Следует напомнить, что по итогам первого круга московского турнира НФЛ «Ветераны МГУ» занимают второе место, оставаясь единственной командой, ни разу не проигравшей. Исход этого матча – 3:2 (Абдуллаев-2, Фролов – Теряев, Шишков).
Во втором матче встретились «Нора-Недвижимость» и «Инженерные Войска России». Итог этого матча – 2:0 (Позднеев, Киселев).
Матчи второго тура зимнего Кубка Народной футбольной лиги пройдут в следующую субботу, 21 января. В этот день встретятся: «Бриз» — «Каит» (в 10:00) и «Заречье» — «Нора-Недвижимость» (в 11:00).