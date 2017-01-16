Форлан назвал Месси лучшим игроком мира, а Луиса Суареса – лучшей «девяткой»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Атлетико» Диего Форлан поделился мнением о форвардах «Барселоны» Лионеле Месси и Луисе Суаресе. Форлан не сомневается, что футболисту сборной Аргентины нет равных в мире.
«Вне всяких сомнений, лучшим футболистом мира является Месси. Кроме того, можно обратить внимание на других игроков, которые отличаются в своих амплуа. Но если выбирать одного, то это Месси. Криштиану Роналду, Неймар и Луис Суарес играют значительную роль в своих командах, но Месси превосходит всех. Суарес – лучшая «девятка» в мире. Он в отличном состоянии и защищает цвета лучшей команды планеты в окружении замечательных одноклубников. Луис очень прогрессировал как в спортивном, так и человеческом аспектах, что заметно на поле», — цитирует Форлана Mundo Deportivo.