Самарская область потратит 70,1 млн рублей на реконструкцию базы «Крыльев»

«Крылья Советов» получат от Самарской области 70,1 млн рублей — столько будет выделено на реконструкцию тренировочной площадки. Как сообщает «PRO Город Самара», подрядчика выберут 20 января, а все работы должны быть выполнены до 31 октября 2017 года.
Среди запланированных работ – устройство трибун на 500 мест, монтаж ливнесточной системы и наружного электроосвещения, монтаж систем автоматического полива, обогрева и видеонаблюдения.
Самара станет одним из городов, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира.