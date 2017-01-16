Джагелка может покинуть «Эвертон» после 10 лет выступления за клуб

Тренерский штаб «Эвертона» может расстаться с защитником и капитаном Филом Джагелкой. Об этом сообщает Daily Mail.
Главный тренер «ирисок» Рональд Куман заинтересован в покупке более молодого защитника. Приобрести игрока на место Джагелки «Эвертон» может либо в январе, либо уже летом, после окончания сезона.
34-летний Джагелка намерен встретиться с руководством и обсудить своё будущее. В услугах опытного футболиста заинтересованы «Сандерленд» и «Вест Хэм Юнайтед».
В нынешнем сезоне Фил Джагелка принял участие в 15 матчах (14 в основном составе) и получил 4 жёлтые карточки.