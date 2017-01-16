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Экс-игрок «Динамо» Бюттнер подписал контракт с «Витессом» на 2,5 года
16 января 2017, понедельник. 15:35.
Футбол
Защитник
Александер Бюттнер
, ранее выступавший за московское «Динамо», подписал контракт с «Витессом». Как сообщает официальный сайт голландского клуба, соглашение рассчитано на два с половиной года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» достигло компромисса с Бюттнером по его уходу из клуба, а Бюттнер подтвердил, что не собирается продолжать карьеру в московской команде.
Отметим, что Бюттнер уже выступал за «Витесс» с 2008 по 2012 год.
Источник:
Официальный сайт ФК "Витесс"
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Теги
Витесс
ФК Динамо Москва
Александер Бюттнер
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16 января 2017, понедельник
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