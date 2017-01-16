Сёмин: благодарны Самедову за всё, что он сделал для «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова в «Спартак».
«Самедов постоянно играл у меня. Даже если он в одном из матчей не выглядел лучшим образом, в следующем он выходил с первых минут. Если человек всегда в основном составе – то какие у него могут быть конфликты с тренером? Другое дело, что тренеру не всегда нравится то, как он играет. Но я всё время доверял Самедову.
Самедов сам изъявил желание перейти в «Спартак». Наверное, клуб не должен зависеть от одного человека. Мы благодарны ему за всё, что он сделал для нас», — цитирует Сёмина «Российская газета».