Мата: если бы матч длился дольше, «МЮ» вырвал бы победу над «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«В последние несколько минут матча мы выложились на полную ради победы, „МЮ“ делает это на протяжении многих лет. Златан всё-таки сравнял счёт, но потом нам не хватило времени. Чувствовали, что если бы матч длился дольше, то мы вырвали бы победу.
Может быть, команды не показали своего лучшего футбола, но это была захватывающая игра, наполненная соперничеством. Пора готовиться к следующему матчу, ведь чемпионат продолжается», — цитирует Мату официальный сайт «МЮ».