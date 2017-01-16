Самедов: постараюсь оправдать надежды красно-белых

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16 января 2017, понедельник. 17:40.
Футбол
Полузащитник
Александр Самедов
, который сегодня официально перешёл из «Локомотива» в «Спартак», прокомментировал возвращение в стан красно-белых.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеоинтервью с Самедовым.
32-летний футболист является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провёл 59 матчей и забил 9 голов.
Изучить другие видео можно
тут
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Спартак
Александр Самедов
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