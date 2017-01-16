Джонс: не думаю, что «МЮ» хорошо сыграл против «Ливерпуля»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.
«Болельщики гнали нас вперёд весь матч, даже когда мы долгое время не могли сравнять счёт. Они помогли нам забить этот мяч. Тренер в перерыве сказал нам, что мы слишком сильно отталкиваемся от игры „Ливерпуля“ и нужно смелее идти вперёд.
Не думаю, что вчера мы сыграли хорошо, но если ты зарабатываешь одно очко даже при не самом хорошем выступлении, то это замечательно. Ребята показали фантастический характер», — цитирует Джонса официальный сайт манкунианцев.