Мхитарян: игроки «МЮ» не думают про какие-то рекорды

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян по итогам ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре АПЛ заявил, что «красные дьяволы» не гонятся за рекордами. Манкунианцы до матча с командой Юргена Клоппа выиграли девять игр подряд.
«Игроки „МЮ“ не думают про какие-то рекорды, мы просто хотим быть в четвёрке лучших. Рекорды рано или поздно заканчиваются. Мы пытаемся делать свою работу, выигрывая матч за матчем. Мы должны были побеждать вчера. Теперь надо обязательно выиграть следующий матч», — приводит слова Мхитаряна Goal.