«Краснодар» поборется с ЦСКА за шведского полузащитника Клаессона

«Краснодар» интересуется полузащитником «Эльфсборга» Виктором Клаессоном, сообщает шведское издание Fotbollskanalen. За 25-летним футболистом сборной Швеции также следят ЦСКА, киевское «Динамо», «Верона» и АЗ.
Руководители «Эльфсборга» не комментируют эту информацию, отмечая, что не общались с другими клубами.
В активе Клаессона восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции. За «Эльфсборг» он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых пасов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Клаессона в € 1,5 млн.