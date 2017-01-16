Бубнов: думаю, в переходе Самедова в «Спартак» не обошлось без участия Мутко

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Александром Самедовым, который перешёл из «Локомотива». Бубнов считает, что в сделке участвовал президент РФС Виталий Мутко.
«Самедов начинал в «Спартаке» крайним защитником. Теперь хавбеком играет. Проявил он себя в футболе именно на позиции вингера. Самедов знает, как играть на позиции крайнего защитника. И в сборной ему приходится выполнять подобные функции. В этом смысле он имеет такие навыки.
По этому трансферу не всё так просто было. Никак по цене не могли сойтись. «Локомотив» хотел за него не менее 5 миллионов евро. Хотя у него был конфликт с Сёминым. Когда развивался этот конфликт, то и ситуация была тупиковой. Думаю, здесь не обошлось без вмешательства Мутко. В России это нормально. Мутко же говорил, что он в курсе ситуации вокруг Самедова и если что, то разберутся. А до этого «Локомотив» ничего и слышать не хотел и требовал именно 5 миллионов евро
Все приобретения «Спартака» являются неплохими. Селихов и Джикия — российские футболисты, которые потенциально могу попасть в сборную. Самедов – выбор именно Карреры, как и в случае с Луисом Адриано. Возраст Самедова? Каррера же сказал, что не смотрит в паспорт. У Александра неплохие показатели с учётом того, на какой позиции он играет. У полузащитника хорошие пасы, стандарты выполняет опасные. У «Спартака» есть Зе Луиш, который отлично играет головой, приходит Адриано, и такая обслуга с фланга будет весьма кстати», — цитирует Бубнова «Спорт FM».