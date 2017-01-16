Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Нападающий Луис Адриано перед переходом из «Милана» в «Спартак» прилетел в Москву в рейсом из Милана вместе со своими представителями для подписания контракта с красно-белыми. Самолет с игроком приземлился в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
29-летний Луис Адриано перешёл в «Милан» летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В составе итальянской команды он принял участие в 36 матчах и забил 6 голов. За «Шахтёр» бразилец сыграл в 266 матчах и стал автором 128 голов.