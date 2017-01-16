Сёмин: многие ребята играли друг с другом впервые, но «Локо» выглядел неплохо

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча с «Вердером» U23 на сборе в Испании. Встреча проходила в Марбелье на территории футбольного центра Марбельи и завершилась со счётом 2:0.
«Провели два разных тайма. Первый получился хорошим и по содержанию, и по движению. У нас идут тяжёлые тренировки, но состояние игроков было неплохим. Второй тайм сложился чуть хуже, что естественно. Многие ребята играли друг с другом в первый раз. Также проверили в деле футболистов, которые находятся на просмотре.
Кор на просмотре и продолжает работать с нами. В конце сбора определимся с его будущим. В каком статусе Амир Натхо? В статусе футболиста, которого мы также хотим посмотреть. Он оснащён технически, хорошо работает с мячом.
Буду ли делать ставку на своих воспитанников? Главное, чтобы ребята смогли показать себя с лучшей стороны и заиграли в основе. На следующий сбор возьмём ещё двоих-троих игроков. Мы даём шансы молодым», — цитирует Сёмина сайт «Локомотива».