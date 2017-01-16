Глушаков: в этот раз программа самоподготовки была намного сложнее, чем раньше

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как провёл отпуск, и признался, что программа индивидуальной подготовки была намного сложнее, чем раньше.
«Программу индивидуальной подготовки нам дали очень хорошую, хотя и тяжёлую. В этот раз она намного сложнее, чем раньше. Это и понятно, команда поздно вышла из отпуска. Чтобы ребята подошли к сборам в должной форме и не получали во время подготовки травмы, нам нужно было выполнить много беговой и силовой работы. Всё сделал. И всё пойдет в копилочку. Приехал сегодня в клинику, как положено, голодным, чтобы натощак сдать анализы. А теперь пойду поем и отправлюсь на беговую дорожку. Как говорится, лучше сытым стоять, чем голодным бегать!
Пока не уехал в Эмираты, помогаю супруге, встаю ночью к ребёнку. Счастлив, что у меня родилась дочь. В праздники было по-семейному уютно. Впервые с 1998 года встречал Новый год в Москве. Старшая дочка послушала поздравление президента и после боя курантов легла спать. А младшая в это время уже видела десятый сон», — цитирует Глушакова сайт «Спартака».