Зобнин: ездил в Академию имени Коноплёва в Тольятти, пообщался с детишками

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как провёл отпуск. На прошлой неделе он посетил Академию имени Коноплёва в Тольятти и провёл там мастер-класс.
«После игры с «Рубином» летал с женой на Бали. Но с погодой нам не повезло: были дожди. И всё же мы неплохо отдохнули. А в Москве встретили праздники. 11 января ездил в Академию имени Коноплёва в Тольятти. Пообщался с детишками, провёл мастер-класс и автограф-сессию. Был очень рад. В общем, насыщенный получился отпуск», — цитирует Зобнина сайт «Спартака».