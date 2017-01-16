Фернандо: Луис Адриано — большой игрок, он сильно поможет «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Фернандо в эфире программы «Все на футбол» поделился мнением о бразильском нападающем Луисе Адриано, о переходе которого в стан красно-белых из «Милана» в ближайшее время должны объявить официально.
«Луис Адриано — большой игрок. Мы познакомились с ним ещё в Бразилии. По поводу его перехода в „Спартак“ ещё не общались, но я с нетерпением его здесь жду. Думаю, он нам сильно поможет, потому что это игрок очень высокого уровня.
У нас было 45 дней отпуска. Конечно, я уже очень соскучился по тренировкам и играм. Нас ждёт очень важная часть сезона, когда нужно сохранить первое место и завоевать титул», — сказал Фернандо.