Луис Адриано: постараюсь с честью носить красно-белую футболку

Форвард Луис Адриано прокомментировал переход из «Милана» в «Спартак». Форвард подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года.
«Искренне рад переходу в «Спартак». Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство», — сказал Адриано в интервью пресс-службе «Спартака».
29-летний Луис Адриано перешёл в «Милан» летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В составе итальянской команды он принял участие в 36 матчах и забил 6 голов. За «Шахтёр» бразилец сыграл в 266 матчах и стал автором 128 голов. На счету форварда также 4 матча за сборную Бразилии.