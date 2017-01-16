Родионов: желание играть за «Спартак» поможет Адриано проявить свои способности

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал подписание контракта с форвардом Луисом Адриано, который перешёл из «Милана».
«Луис Адриано прекрасно известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий «Шахтёр», где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов. Это серьёзное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень.
Многое в данном случае зависит от самого футболиста. Но у Адриано есть желание играть за «Спартак», и оно поможет ему в полной мере проявить у нас свои бомбардирские способности. Мы рассчитываем на этого нападающего и хотим пожелать ему успехов в нашей команде», — цитирует Родионова сайт «Спартака».