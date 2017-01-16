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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гаджибеков: в 2013 году игроки «Анжи» даже не успели понять, что случилось

16 января 2017, понедельник. 23:00. Футбол
Бывший капитан «Анжи» Али Гаджибеков, на днях подписавший контракт с «Крыльями Советов», в интервью «Чемпионату» рассказал о смене курса развития клуба в 2013 году, когда махачкалинскую команду покинула большая часть звёздных игроков.

«Мы даже не успели понять, что случилось. Начали чемпионат-2013/2014, первые четыре тура провалили, пошли конфликты… Потом стали «пропадать» футболисты. Выходишь на тренировку — о, оказывается, Диарра уже уехал. Завтра вышел — Буссуфа не видно. Послезавтра посмотрел — Жусилея-то нету. Ну и так далее.

На сборах тогда вообще осталось человек 10, с пацанами из «молодёжки» тренировались. Некоторые молча собирали вещи и уезжали. Другие тепло с нами прощались, не скрывали эмоций.

Тот же Это'О — большой молодец, он на свой последний матч в Питере после «Зенита» приехал «по собственному желанию». Хотя уже было ясно, что команду расформируют, что Сэмми уходит. Он и на домашнюю игру против «Рубина» прилетал, заходил в раздевалку… Будто никуда и не уходил», — сказал Гаджибеков.

Полностью интервью с Гаджибековым читайте на «Чемпионате» завтра, 17 января, в 8:30 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи Али Гаджибеков
Новости. Футбол
16 января 2017, понедельник
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