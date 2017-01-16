Гаджибеков: в 2013 году игроки «Анжи» даже не успели понять, что случилось

Бывший капитан «Анжи» Али Гаджибеков, на днях подписавший контракт с «Крыльями Советов», в интервью «Чемпионату» рассказал о смене курса развития клуба в 2013 году, когда махачкалинскую команду покинула большая часть звёздных игроков.
«Мы даже не успели понять, что случилось. Начали чемпионат-2013/2014, первые четыре тура провалили, пошли конфликты… Потом стали «пропадать» футболисты. Выходишь на тренировку — о, оказывается, Диарра уже уехал. Завтра вышел — Буссуфа не видно. Послезавтра посмотрел — Жусилея-то нету. Ну и так далее.
На сборах тогда вообще осталось человек 10, с пацанами из «молодёжки» тренировались. Некоторые молча собирали вещи и уезжали. Другие тепло с нами прощались, не скрывали эмоций.
Тот же Это'О — большой молодец, он на свой последний матч в Питере после «Зенита» приехал «по собственному желанию». Хотя уже было ясно, что команду расформируют, что Сэмми уходит. Он и на домашнюю игру против «Рубина» прилетал, заходил в раздевалку… Будто никуда и не уходил», — сказал Гаджибеков.
Полностью интервью с Гаджибековым читайте на «Чемпионате» завтра, 17 января, в 8:30 мск.