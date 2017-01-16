Кадиев: гарантирую — года через три много дагестанцев будут играть в РФПЛ и ФНЛ

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев в эфире программы «Все на футбол» рассказал, как приобрёл махачкалинский клуб у Сулеймана Керимова, а также ответил на вопросы о будущем команды.
«Тратились огромные средства, а цели не были достигнуты. Я абсолютно понимаю Керимова, у него настала апатия. Но я, естественно, буду делать по-другому, потому что у меня нет таких средств. В махачкалинском „Анжи“ будет другой принцип — будут играть те, кто хочет и может, а не те, кто просто пришёл зарабатывать деньги. Деньги будут, но не те суммы, которые обозначаются, когда полуинвалид играет или тот, кто выходит на три матча и получает 100 тыс. евро, — у нас такого не будет.
Процентов 85 у меня будет россиян, из них примерно половина — дагестанцы. К этому мы будем стремиться. Некоторые россияне, даже те, которые были высокооплачиваемыми, согласились на снижение оклада на 50-70%. Это говорит о том, что ребята хотят играть. В команду будут приглашаться и пройдут просмотр игроки, которых вызовут спортивный директор, главный тренер, второй тренер, я или генеральный директор. Никаких „приезжайте в “Анжи" — это смешно.
70% успеха — это тренер. На сегодняшний день я считаю, что Григорян — самая подходящая кандидатура. Можно было взять каких-то тренеров с именем, которые попросили бы команду, но я не могу сегодня дать команду — её надо создавать.
Нет ничего страшного в том, что «Анжи» не будет первым-вторым призёром. Если мы потеряем футбол в Дагестане — вот это страшно. И не надо делать трагедию, если какая-то команда вылетит в первую лигу. В первой лиге играют 20 команд по всей России, и ничего страшного нет. Дагестанские мальчишки будут проявлять себя в российском футболе очень ярко. Года три пройдёт — много дагестанцев будут играть в РФПЛ, в первой лиге, и это я тоже могу гарантировать", — сказал Кадиев.