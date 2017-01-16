Гордюшенко: Березуцкий придумал мне шуточное прозвище — Ластик

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал об адаптации молодых игроков в московской команде и тренировках под руководством Виктора Гончаренко.
«Новички ЦСКА хорошо влились в коллектив, проблем с общением никаких нет. Нас ведь много здесь молодых, поэтому каждому проще закрепиться, побороть какое-то волнение, присущее новичкам. Всем нам абсолютно комфортно в Кампоаморе.
Тренировки, мне кажется, во многом похожи на те, что были раньше. Моё первое впечатление – возможно, у Виктора Михайловича утренние занятия чуть интенсивнее. Это не значит, что у Леонида Викторовича Слуцкого интенсивности было мало, вовсе нет. Просто сейчас мы дополнительно разучиваем схему «3-5-2», и постоянно идут какие-то пояснения тактического характера, что добавляет тренировкам насыщенности.
На нескольких занятиях Гончаренко отводил нас группой молодых игроков в сторонку, объяснял, как правильно действовать, что лучше делать. Вот только сегодня собрал на минутку молодых у кромки поля после тренировки, попросил не закрывать рот, „пихать“ и подсказывать друг другу или даже более опытным игрокам. Это нормально, я думаю.
Вася Березуцкий дал мне прозвище? Да, Ластик. Созвучно с Астик, как меня называют товарищи по команде. Я не обижаюсь. Такое, конечно, только Вася мог выдумать, он тот ещё юморист. Но я вижу, что это по-доброму, не с целью задеть. На поле, кстати, и Вася, и другие опытные ребята всегда подскажут, помогут советом. Со всеми взаимоотношения складываются хорошо», — сказал Гордюшенко в интервью официальному сайту ЦСКА.