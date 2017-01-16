Азар: моя работа — приносить эмоции всем фанатам, которые приходят на игру

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своём отношении к футболу и признался, что играет ради удовольствия.
«Для меня футбол заключается в одном: я выхожу на поле и стараюсь получить удовольствие от игры. Я не смотрю на статистику, на голы, я просто хочу выйти на поле. Я предпочитаю победить 5:0 и провести выдающийся матч, не забив и не сделав голевых передач, нежели провести невыразительную игру, в которой я забью 2 мяча, а мы победим со счётом 2:0.
В футболе всё просто — ты должен побеждать, поэтому я выхожу на поле, стараюсь максимально выкладываться и делать болельщиков счастливыми. Я поэтому и играю в футбол — ради удовольствия от игры и в том числе для фанатов. Это похоже на то, как если бы я пошёл в кино или на спектакль. Если я туда иду, я хочу быть счастлив. Для меня важно, чтобы все фанаты, которые приходят на игру, были довольны, поэтому моя работа заключается в том, чтобы приносить им эти эмоции, и в каждой игре я стараюсь делать это», — цитирует Азара пресс-служба «Челси».