Галаджан: меня вдохновляет пример Смолова

Форвард «Локомотива» Артём Галаджан рассказал о своих задачах и признался, что его вдохновляет пример нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
«Главная цель понятна — заиграть в «Локо», стать игроком стартового состава. Было бы неплохо стать и лучшим бомбардиром РФПЛ. Сколько голов для этого нужно забить? Больше всех остальных! Вообще хочу забивать в каждом матче и пробить отметку в 30 голов за сезон — почему нет? Нет ничего невозможного!
«Локомотив» в своё время в меня поверил. Пока «Спартак» думал, брать или не брать на просмотр, «Локо» сделал конкретное предложение — пополнить ряды академии. Так я здесь и оказался — и ни разу не пожалел. Спасибо тренерам, что пригласили на эти сборы, — буду оправдывать их доверие забитыми мячами и пользой клубу! Работать надо над всеми компонентами. В основе совсем другие скорости — встречают нас, молодых, быстро — уступать-то не хочется. Так что и думать нужно быстрее. А вообще надо подтягивать физику и выносливость.
Чей пример из российского футбола меня вдохновляет? Назову Фёдора Смолова — да, у него не сразу всё получилось, но сейчас он показывает отличную игру!» — цитирует Галаджана сайт «Локомотива».