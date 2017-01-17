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Жена Икарди: многие клубы из Китая хотят купить Мауро, но он счастлив в «Интере»

17 января 2017, вторник. 00:18. Футбол
Ванда Нара, жена и агент аргентинского форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщила, что её муж не намерен переходить в Китай, несмотря на интерес местных клубов.

«Я могу подтвердить, что многие клубы из Китая хотят купить Мауро, но он недавно подписал новый контракт с «Интером» и абсолютно счастлив. «Интер» всегда делал всё возможное, чтобы удержать Мауро, а сам Мауро сделал всё возможное, чтобы остаться капитаном «Интера». Чувствую, что я являюсь свидетелем настоящей любви», — сказала Нара в интервью Calciomercato.
Источник: Calciomercato.com Сообщить об ошибке
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