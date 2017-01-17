«Милан» избежал поражения от «Торино», уступая 0:2

«Торино» и «Милан» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и закончилась со счётом 2:2.
В середине первого тайма хозяева сделали весомую заявку на победу, забив два гола, — отличились Андреа Белотти и Марко Бенасси. После этого Адем Ляич имел шанс сделать счёт крупным, но не забил пенальти. Во второй половине игры «Милан» пришёл в себя и восстановил равенство благодаря голам Андреа Бертолаччи и Карлоса Бакки. Россонери заканчивали встречу вдесятером из-за удаления Алессио Романьоли.
«Торино» набрал 30 очков и идёт на 8-м месте в таблице Серии А, «Милан» с 37 баллами в активе занимает 5-ю строчку.