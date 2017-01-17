Л. Адриано: приятно знать, что «Спартак» живёт, как семья, и лидирует в таблице

Бывший форвард «Милана» и «Шахтёра» Луис Адриано, заключивший контракт со «Спартаком», рассказал, что знает о московском клубе.
«Очень наслышан о „Спартаке“ от Алекса, который играл здесь, и мне очень нравится история этого клуба, поэтому я нахожусь здесь в данный момент. В „Шахтёре“ была определённая физическая форма, были результаты, поскольку я всегда играл. Фернандо сказал, что эта команда живёт, как семья, и мы лидируем в таблице. Мне очень приятно это знать. Общался с Массимо Каррерой, и он сказал, что в этом клубе приятно находиться и здесь тёплые болельщики. Так что у меня не было никаких сомнений по этому поводу. Я играл в „Шахтёре“ и что-то на русском уже знаю, а что-то выучу, находясь здесь. Знаю такие слова, как „привет“, „как дела“, „давай“, „хорошо“, „пошли“», — отметил Луис Адриано в эфире программы «Все на матч».