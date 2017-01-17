Тарасов: лидерство «Спартака» заслуженное, но у нас непредсказуемый чемпионат

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о нынешнем состоянии московского «Спартака», который лидирует в таблице РФПЛ.
«Они прибавили, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И, что хорошо для „Спартака“, там всё нормально с коллективом — это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везёт, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но впереди весна. После перерыва всё может кардинально измениться. У нас непредсказуемый чемпионат», — приводит слова Тарасова «Спорт-экспресс».