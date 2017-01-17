«Спарта» заинтересована в приобретении Эменике

Зарубежные СМИ продолжают сообщать о клубах, заинтересованных в услугах нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике, в декабре отстранённого от основного состава турецкой команды главным тренером Диком Адвокатом, выразившим недовольство отношением футболиста к работе. Чешское издание eFotbal пишет, что в приобретении нигерийского форварда заинтересована пражская «Спарта». Отмечается, что возможен вариант, при котором Эменике перейдёт в «Спарту» на правах аренды, по окончании которой у чешского клуба будет право выкупить права на игрока.
После 16 туров чемпионата Чехии «Спарта» занимает 3-е место в турнирной таблице, на четыре очка отставая от лидирующей «Виктории». В 1/16 финала Лиги Европы «Спарте» предстоит сыграть с «Ростовом».
Ранее различные СМИ сообщали о возможном переходе Эменике в «Спартак», «Локомотив», «Рубин», киевское «Динамо» и «Сандерленд».