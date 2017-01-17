Иборра: «Севилья» — претендент на победу в чемпионате Испании

Полузащитник «Севильи» Висенте Иборра очень доволен игрой команды в нынешнем сезоне. Футболист считает, что андалусский клуб вполне может выиграть чемпионат Испании.
«На сегодняшний день «Севилья» — претендент на победу в чемпионате Испании», — сказал Иборра в интервью Marca.
Относительно своего будущего в «Севилье» игрок сказал: «Я не планирую смену клубной прописки. Всегда отдавал предпочтение спортивным успехам. А «Севилья» сейчас показывает достойную игру».
По итогам 18 туров национального первенства подопечные Хорхе Сампаоли с 39 очками занимают 2-е место в турнирной таблице, уступая мадридскому «Реалу» 1 очко. Однако у «сливочных» игра в запасе.