Галлиани: «Милан» не может взять на себя обязательство о выкупе прав на Деулофеу

«Милан» не может взять на себя обязательство выкупить трансфер нападающего «Эвертона» Херарда Деулофеу, если английский клуб отдаст футболиста в аренду россонери. Об этом сказал вице-президент итальянского гранда Адриано Галлиани.
«Мы в данный момент ведём переговоры с «Эвертоном», однако ещё не пришли к общему знаменателю. Англичане знают хорошо, что мы можем позволить себе вести переговоры лишь об аренде с правом последующего выкупа трансферного листа Деулофеу. Однако «Милан» не может взять на себя обязательство о выкупе прав на Деулофеу», — цитирует Галлиани La Gazzetta dello Sport.