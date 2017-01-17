Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс приступил к работе в общей группе, сообщает интернет-издание Sport1.
На последней тренировке команды футболист сборной Германии смог поработать в полную силу и не чувствовал дискомфорта. Не исключается, что Ройс примет участие в гостевом матче 17-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером», который состоится 21 января.
У Ройса были мышечные проблемы, и он не мог работать в полную силу. Ранее главный тренер «Боруссии» Томас Тухель выразил обеспокоенность тем, что одни и те же игроки часто получают травмы.