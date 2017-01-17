Ндинга: всегда приятно начинать сбор с победы

Полузащитник московского «Локомотива» Дельфин Ндинга прокомментировал победу на «Вердером» U23 (2:0) в контрольном матче, который проходил в Испании, где «железнодорожники» готовятся ко второй части сезона.
«Пока трудно выдерживать нагрузки. Мы только втягиваемся в работу. Здорово, что удалось выиграть. Всегда приятно начинать сбор с победы. Считаю, что это был хороший матч и хороший соперник.
Подсказки Александру Кору? Я лучше ориентируюсь в команде, знаю требования тренера, нашу игру. Мы с Александром говорим на одном языке, поэтому я старался подсказывать ему», — цитирует Ндингу пресс-служба «Локомотива».