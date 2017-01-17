Тарасов: если бы читал все статьи о себе, то уже лежал бы в психушке

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что не читает информацию о своей личной жизни из средств массовой информации.
«Я был женат на известном человеке. Ольга (Ольга Бузова. — Прим. „Чемпионата“) – популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне. Я не читаю эти статьи. Если всё это читал бы и тем более как-то реагировал, то, наверное, уже лежал бы в психушке, а не в футбол играл.
Всякое бывало – на первых порах даже следили за мной. Смешно. Но я сейчас совершенно спокоен. Время уносит всё. Я научился сам и учу своих близких людей правильно реагировать на всё это. Нет времени на тех, кто пишет гадости. Давно ничего этого не читаю. Не хочу отвечать и что-то кому-то доказывать. И вообще, сколько людей меня ненавидит, столько и любит. Никому в жизни ничего плохого не делал. Буду спокойно идти дальше», — цитирует Тарасова «Спорт-экспресс».