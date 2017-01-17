Вальдано: поражение «Реала» от «Севильи» — слишком суровое наказание

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал поражение команды в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей». До 85-й минуты подопечные Зинедина Зидана вели со счётом 1:0, однако потом пропустили два гола.
«Думаю, что поражение «Реала» от «Севильи» — слишком суровое наказание для команды, если принять во внимание уровень игры, показанный ею в этой встрече», — приводит слова Вальдано Onda Cero.
В данный момент «Реал» с 40 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Севилью» на 1 очко. У «Барселоны», идущей на 3-м месте, 38 очков, однако у «Реала» игра в запасе.