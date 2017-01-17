Жамалетдинов: на примере Чалова и Гордюшенко буду стараться заслужить свой шанс

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который вместе с основой проводит первый зимний подготовительный сбор, поделился впечатлениями о работе с новым главным тренером «армейского» клуба Виктором Гончаренко.
«Занятия очень интересные. В команду пришёл новый главный тренер, разумеется, что-то поменялось. Повторю, очень интересно работать. Нагрузки переношу нормально, в первые дни было тяжеловато, сейчас уже адаптировался. Виктор Гончаренко регулярно подсказывает, при необходимости корректирует. Когда что-то не получается, всегда подбадривает. Условия в Кампоаморе отличные – питание, поля, номера, тренажёрный зал.
Разница в скорости мышления по сравнению с молодёжным чемпионатом очень большая. Нужно равняться на футболистов, выступающих на таком уровне уже много лет. Стараться играть так, как они, не выпадать из общекомандных действий на их фоне. Есть свежие примеры Фёдора Чалова, Астемира Гордюшенко, которые совсем молодыми дебютировали в основном составе. Буду очень стараться, чтобы тоже заслужить такой шанс. Думаю, всё зависит только от меня.
Впереди концовка сезона в «молодёжке». Хочется выиграть первенство и как можно успешнее выступить в Юношеской лиге УЕФА. Столько сил отдали в первой половине сезона, надеюсь, это не пройдёт даром. Хочется порадовать Александра Сергеевича Гришина, под его руководством «молодёжка» постоянно в призёрах, но первое место пока не занимала. Сейчас отличные шансы на золото, расцениваю их более чем в 50 процентов. Постараемся финишировать первыми», — цитирует Жамалетдинова Bobsoccer.