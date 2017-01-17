Заммер: Мюллер – не машина и может иметь неудачную полосу

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер поделился мнением об игре нападающего команды Томаса Мюллера. В нынешнем сезоне футболиста сборной Германии преследует голевая «засуха».
«Томас – отличный футболист и замечательный человек. Однако Мюллер – не машина и может иметь неудачную полосу», — приводит слова Заммера tz.
Относительно борьбы в Бундеслиге Заммер сказал: «Я не вижу конкурентов для «Баварии». С ними никто сравняться не сможет».
По итогам 16 туров национального первенства Мюллер принял участие в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок стал автором 1 гола и 5 результативных передач.