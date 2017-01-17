Мюллер: моя позиция на поле обсуждается слишком часто

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер считает, что в СМИ очень часто обсуждается его позиция на поле. Мюллер отметил, что всегда будет делать на поле то, что посчитает необходимым главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти.
«Считаю, что моя позиция на поле обсуждается слишком часто. И не только в последние недели, но и вообще. Не нужно тратить времени впустую на обсуждение этого вопроса. Я буду играть там, где посчитает нужным тренер и где я смогу быть максимально полезен», — приводит слова Мюллера tz.
По итогам 16 туров национального первенства Мюллер принял участие в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Он стал автором 1 гола и 5 результативных передач.