Мончи: работаю в «Севилье» с таким энтузиазмом, что о будущем не думаю

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи в очередной раз подчеркнул, что не думает о смене клубной прописки. Ранее испанские СМИ сообщали, что Мончи может занять аналогичный пост в «Роме».
«Не надо обожествлять мою личность. «Севилья» намного важнее Мончи. Если бы меня в данный момент хотел забрать к себе другой клуб, то должен был бы заплатить «Севилье» € 5 млн. Я сам никогда не заплатил бы такие деньги, чтобы покинуть «Севилью». Такое решение не будет принято в одностороннем порядке, у меня есть действующий контракт с клубом. Я работаю в «Севилье» с таким энтузиазмом, что о будущем не думаю», — приводит слова Мончи AS.