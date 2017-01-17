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Игроки «Барселоны» ждут предложения Месси, которое он не сможет отклонить

17 января 2017, вторник. 11:22. Футбол
Футболисты «Барселоны» очень хотят, чтобы нападающий команды Лионель Месси продлил контракт с клубом, передаёт Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, игроки надеются на то, что руководство каталонского клуба сделает футболисту сборной Аргентины такое предложение, которое он не сможет отклонить. Предложение, по мнению одноклубников Месси, должно соответствовать уровню лучшего футболиста мира, каковым они и считают Месси.

Руководство испанского гранда уже неоднократно выражало уверенность в том, что Месси предпочтёт «Барселону», несмотря на астрономические суммы, которые предлагаются ему некоторыми клубами.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Лионель Месси
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