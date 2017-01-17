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Сын Тарханова возглавил молодёжную команду «Урала»

17 января 2017, вторник. 11:28. Футбол
В тренерском штабе молодёжной команды «Урала» произошли изменения. Возглавлявший «молодёжку» Погос Галстян стал помощником Александра Тарханова в тренерском штабе основного состава. Наставником молодёжной команды назначен 29-летний специалист Юрий Тарханов, сообщает пресс-служба «Урала».

Ему будут помогать Михаил Галимов, Сергей Аляпкин (тренер вратарей) и Дамир Ямалатдинов (тренер по физподготовке), ранее работавшие в штабе «молодёжки». Под руководством Юрия Тарханова «молодёжка» «Урала» начала подготовку ко второй части сезона и уже провела несколько тренировочных занятий.

Юрий Тарханов является сыном главного тренера «Урала» Александра Тарханова. Футбольную карьеру он начинал в дубле самарских «Крыльев Советов», затем выступал в литовском клубе «Ветра», а также провёл четыре сезона в московской команде второго дивизиона «Ника». В этом же клубе специалист и начинал карьеру главного тренера, откуда и перешёл на работу в молодёжную команду «Урала».
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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ФК Урал Александр Тарханов
Новости. Футбол
17 января 2017, вторник
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