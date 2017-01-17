Игуаин: футболисты «Ювентуса» не должны обращать внимание на критику

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин считает, что футболисты «старой синьоры» не должны обращать внимание на критику и даже на похвалу. Аргентинец считает, что «Ювентус» всё делает правильно.
«Я очень доволен стартом команды в нынешнем сезоне. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Италии. У меня всё хорошо, я забил достаточно голов. Сейчас сосредоточен на том, чтобы играть ещё лучше.
Мы идём на первом месте, а это значит, что мы делаем всё правильно. Мы не должны обращать внимание на критику и даже на похвалу. Все понимают, когда допускают ошибки, а когда делают всё правильно. Мы должны вести себя соответственно», — цитирует Игуаина La Gazzetta dello Sport.