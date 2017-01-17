Созин: лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил трансферные кампании «Спартака», «Зенита» и ЦСКА.
«По моему мнению, лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно. Один мой знакомый не понимает, почему красно-белые взяли Луиса Адриано. Форвард, забивший 6 мячей за 36 матчей, стоит таких денег? Но в «Шахтёре» он забил 128 голов, очень хороший показатель. Имея в составе Луиса Адриано и Зе Луиша, Каррера будет иметь большую вариативность в атаке. Переход Джикии, перспективного российского защитника, тоже можно отметить со знаком плюс. Должен влиться в состав и Самедов. Однако думаю, что свою трансферную кампанию «Спартак» ещё не завершил.
Что касается «Зенита», то переходы Цаллагова с Молло из «Крыльев», а ранее Маурисио из «Терека» объяснить сложно. Питерский клуб приучил нас к Халку и Витселю, а теперь приобретает футболистов из средних команд в надежде, что они приведут их к чемпионству и помогут достойно выступить в Лиге чемпионов. Я думаю, что так не будет. В любом случае покажет время. Чем объяснить маленькие суммы, заплаченные «Зенитом» за Молло и Цаллагова, а ранее за Новосельцева и Гарая? Доказательств нет, но такие последовательные трансферы за спичечные коробки наводят на мысль, что, возможно, неправомерные финансовые действия в этих историях есть. Ну, вот так договариваются между собой клубы. Может, чтобы было хуже кому-то третьему.
Что касается ЦСКА, то Гинер нормализует ситуацию. Евгений Леннорович – сильный управленец. У таких сложности бывают, но непродолжительные. «Армейцам» надо дотерпеть и доиграть этот сезон. А там уже возможно будет усиление», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.